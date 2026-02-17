Разочарование наматывают на вилку: этот просчёт может лишить регионы щедрых туристов

Один неудачный обед способен обнулить впечатление от целого путешествия, уверен председатель Комитета по гастрономическому туризму РСТ, президент Международного эногастрономического центра и руководитель Центра гастродипломатии RANHIX Леонид Гилиптерман. В эфире программы "Турподход" на Pravda.Ru эксперт рассказал, почему качество еды напрямую влияет на экономический успех региона и его репутацию.

По словам Леонида Гилиптермана, универсального критерия успеха в гастрономическом туризме не существует.

"Этот успех может быть успешен с точки зрения, например, региональных властей. Это будет один подход", — отметил эксперт.

Он добавил, что для бизнеса, общественности и СМИ показатели будут разными, однако игнорировать экономику невозможно.

Эксперт подчеркнул, что гастрономический турист приносит региону больше дохода, чем среднестатистический путешественник.

"Гастрономически турист всегда оставляет денег больше, чем в среднем турист", — считает Леонид Гилиптерман.

При этом важно понимать, какие впечатления и продукты готов предложить регион, чтобы гость захотел тратить больше. Неудобная упаковка, невозможность провезти продукт в самолёте или разочаровывающий вкус могут перечеркнуть все усилия по продвижению территории.

"Нельзя допускать того, чтобы в отношении еды турист был разочарован. Человек может простить абсолютно всё, кроме того, что его плохо накормили. Вот человек это никогда не простит и никогда не забудет", — подчеркнул Леонид Гилиптерман.

Эксперт добавил, что еда — это не просто набор питательных веществ, а часть культурного кода и эмоциональной памяти человека. Именно поэтому гастрономический туризм становится инструментом не только экономики, но и гастродипломатии.

