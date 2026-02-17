Крылатые хищники не просто летают: угроза в Белгородской области поменяла тактику

Одной из самых серьёзных угроз в Белгородской области стали дроны на оптоволокне и так называемые "дроны-ждуны", рассказала военный корреспондент, специальный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова. О том, как изменилась обстановка в регионе, она поделилась в программе "Клуб главного редактора".

Дарья Асламова отметила, что по сравнению с её предыдущей поездкой в Белгородскую область ситуация заметно изменилась. Так, количество беспилотников продолжает расти, а их применение становится всё более массовым. Особую угрозу, по словам спецкора, представляют дроны на оптоволокне.

"Потому что дроны в основном летят, самый опасный — дрон на оптоволокне. Сигнал идёт через маленький беленький кабель. Да. И он не фиксируется", — сказала Дарья Асламова.

Такие аппараты сложно обнаружить стандартными средствами, поскольку сигнал передаётся по физическому каналу связи.

Кроме того, применяются так называемые "дроны-ждуны".

"Но самое страшное — это дроны-ждуны. Так и называются — дроны-ждуны. То есть вылетает авиаматка, так называемая, то есть большой дрон", — отметила Дарья Асламова.

Такие устройства могут размещаться вдоль дорог и срабатывать при появлении движения.

Корреспондент добавила, что зимой обстановка осложняется отсутствием листвы и снежным покровом — любые следы становятся заметны с воздуха, что создаёт дополнительные риски.

Полная запись разговора с Дарьей Асламовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.