Бренд горит в ленте новостей: бизнес останется в дыму без той самой красной папки

Молчание во время информационной атаки воспринимается как согласие с обвинениями, считает генеральный директор агентства "Интериум" Валерий Сидоренко. О типовых сценариях защиты репутации он рассказал в программе "Казачья правда" на Pravda. Ru.

Одна из главных ошибок компаний — игнорирование негатива.

"Молчать нельзя, то есть это табу как бы. Если ты молчишь, то значит ты соглашаешься с тем, в чём тебя обвинили. Это как бы так работает психология", — отметил Валерий Сидоренко.

Он подчеркнул, что при наличии прозрачной позиции необходимо открыто демонстрировать факты и объяснять ситуацию. Однако даже это не исключает использования дополнительных инструментов — нейтральных или позитивных информационных поводов, которые помогают переключить внимание аудитории. Если ресурсов для масштабной контркампании нет, важно заранее подготовить алгоритм действий.

"Это такая некая "красная папка" на случай кризиса", — считает Валерий Сидоренко.

В такой "папке" должны быть чек-листы реагирования, сроки подготовки позиции, каналы получения и подачи информации. Наличие понятного алгоритма позволяет быстро включить профессиональные механизмы и адаптировать их под конкретную ситуацию.

Кроме того, эксперт обратил внимание на стратегический аспект информационных атак.

"Если понимаешь, что это серьёзная компания и удар там — на самом деле бьют поверху — то хорошо работает история с тем, чтобы показать, куда удар направлен на самом деле", — отметил Валерий Сидоренко.

Он добавил, что демонстрация истинной цели атаки нередко снижает градус конфликта и лишает оппонентов мотивации продолжать давление.

Полная запись разговора с Валерием Сидоренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.