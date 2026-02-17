Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бренд горит в ленте новостей: бизнес останется в дыму без той самой красной папки

Правда ТВ » Казачья правда

Молчание во время информационной атаки воспринимается как согласие с обвинениями, считает генеральный директор агентства "Интериум" Валерий Сидоренко. О типовых сценариях защиты репутации он рассказал в программе "Казачья правда" на Pravda. Ru.

Одна из главных ошибок компаний — игнорирование негатива.

"Молчать нельзя, то есть это табу как бы. Если ты молчишь, то значит ты соглашаешься с тем, в чём тебя обвинили. Это как бы так работает психология", — отметил Валерий Сидоренко.

Он подчеркнул, что при наличии прозрачной позиции необходимо открыто демонстрировать факты и объяснять ситуацию. Однако даже это не исключает использования дополнительных инструментов — нейтральных или позитивных информационных поводов, которые помогают переключить внимание аудитории. Если ресурсов для масштабной контркампании нет, важно заранее подготовить алгоритм действий.

"Это такая некая "красная папка" на случай кризиса", — считает Валерий Сидоренко.

В такой "папке" должны быть чек-листы реагирования, сроки подготовки позиции, каналы получения и подачи информации. Наличие понятного алгоритма позволяет быстро включить профессиональные механизмы и адаптировать их под конкретную ситуацию.

Кроме того, эксперт обратил внимание на стратегический аспект информационных атак.

"Если понимаешь, что это серьёзная компания и удар там — на самом деле бьют поверху — то хорошо работает история с тем, чтобы показать, куда удар направлен на самом деле", — отметил Валерий Сидоренко.

Он добавил, что демонстрация истинной цели атаки нередко снижает градус конфликта и лишает оппонентов мотивации продолжать давление.

Полная запись разговора с Валерием Сидоренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Крылатые хищники не просто летают: угроза в Белгородской области поменяла тактику
Рынок кипит, но блюдо всё ещё сырое: гастротуризму не хватает главного ингредиента
Рынок кипит, но блюдо всё ещё сырое: гастротуризму не хватает главного ингредиента
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Бизнес гасит публичность — и провоцирует удар: шаг, который спасает репутацию
Бизнес гасит публичность — и провоцирует удар: шаг, который спасает репутацию
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.