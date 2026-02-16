Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рынок кипит, но блюдо всё ещё сырое: гастротуризму не хватает главного ингредиента

Правда ТВ » Турподход

Гастрономический туризм в России уже растёт двузначными темпами, но сам по себе этот "вкусный" рынок не заработает, предупредил председатель Комитета по гастрономическому туризму РСТ, президент Международного эногастрономического центра и руководитель Центра гастродипломатии RANHIX Леонид Гилиптерман. В эфире программы "Турподход" на Pravda. Ru он рассказал, как региону превратить локальную кухню в экономический ресурс.

"Очень многое зависит от того, насколько системно сможет работать то, что называется государственно-частное партнёрство", — утверждает эксперт.

Он подчеркнул, что потенциал у сегмента уже подтверждён цифрами.

"Гастрономический туризм — это самый быстро развивающийся вид туризма у нас в стране. По оценкам членов моего комитета по гастрономическому туризму в Российском союзе туриндустрии, мы растём где-то в год от 15 до 17 процентов. Вот в этом сегменте должно прийти это осознание", — сказал Леонид Гилиптерман.

Однако, по его мнению, если региональная власть не понимает, зачем ей это направление, а бизнес не готов включаться, процесс затягивается. Инициатором может выступить любая сторона — и предприниматели, и чиновники. Но без поддержки местных жителей проект не станет по-настоящему живым: когда люди сами советуют туристам, что попробовать и куда пойти, гастрономия превращается в сильный бренд региона и источник устойчивого развития.

Полная запись разговора с Леонидом Гилиптерманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Сергеева
Елена Сергеева — руководитель проекта ЕСОТ
