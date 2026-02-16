Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания

Жители приграничных сёл Белгородской области всё чаще говорят, что их регион "перестал быть новостью", рассказала военный корреспондент, специальный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова. О настроениях людей и изменившейся повседневности она рассказала после командировки в Белгорода в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

Как отмечает Дарья Асламова, обстановка в регионе остаётся напряжённой. Однако к происходящему местные жители во многом адаптировались — даже не считают раненых, потому что "надо жить дальше".

"Они сами так говорят: мы перестали быть новостью. Белгородская область больше не новость", — констатировала Дарья Асламова.

Она отметила, что в некоторых сёлах отсутствует мобильная связь, поэтому люди поддерживают контакт друг с другом через рации и заранее уточняют обстановку перед передвижением по населённому пункту. Такая система стала частью повседневной жизни.

Корреспондент добавила: несмотря на сложности, жители стараются сохранять привычный уклад и поддерживать друг друга, поскольку для многих уехать из родных мест невозможно.

Полная запись разговора с Дарьей Асламовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.