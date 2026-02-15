Бизнес гасит публичность — и провоцирует удар: шаг, который спасает репутацию

Тишина вокруг бренда может сыграть против него в самый неожиданный момент, предупреждает генеральный директор агентства "Интериум" Валерий Сидоренко. В эфире программы "Казачья правда" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему компаниям опасно оставаться "в тени".

Многие руководители уверены: если нет скандалов, значит, и проблем с имиджем нет. Однако отсутствие негатива ещё не означает наличие репутации.

"И это не равно хорошей репутации. Именно репутация должна быть нейтральной, нейтрально позитивная, то есть о компании, о её руководителях, о говорящих головах должны знать", — отметил Валерий Сидоренко.

Эксперт подчеркнул, что системная работа с репутацией — это базовая необходимость, а не реакция на кризис. Компания должна быть легко находимой в интернете, иметь официальные каналы коммуникации и регулярно транслировать свою позицию.

"Молчание для большинства организаций и структур — это худшее, что может быть. Поэтому самое первое правило — это с репутацией надо работать системно", — считает Валерий Сидоренко.

Он также добавил, что при наличии выстроенного информационного фундамента отражать атаки проще и дешевле. Без такой базы даже незначительный негатив может перерасти в серьёзные репутационные потери.

"Когда фундамент есть, появляется возможность отбиться ресурсами малыми. Если его нет, то это катастрофа", — сказал Валерий Сидоренко.

Современные правила информационного пространства стали жёстче, и продвигать откровенную ложь сложнее, однако любая неотработанная ситуация может стать поводом для масштабирования негатива.

