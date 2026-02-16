Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну

Суровая Чукотка неожиданно превратилась в точку гастрономического притяжения и показала рекордный рост иностранных туристов, заявил председатель Комитета по гастрономическому туризму РСТ, президент Международного эногастрономического центра и руководитель Центра гастродипломатии RANHIX Леонид Гилиптерман. В эфире программы "Турподход" на Pravda. Ru он рассказал, что именно сделало регион точкой притяжения.

Эксперт уверяет, что даже территория с экстремальным климатом может найти свою гастрономическую формулу успеха.

"На самом деле вот подходы к тому, что мы хотим развивать гастрономический туризм, привели к тому, что на Чукотке очень серьёзный прогресс пошёл буквально за последние два года — фестиваль корюшки, о котором вообще никто никогда не знал. И многие там до сих пор думают, что корюшка только в Петербурге есть", — отметил Леонид Гилиптерман.

Он подчеркнул, что речь идёт не только о фестивалях, но и о системной работе с наследием коренных народов.

"Там создан в прошлом году центр гастрономического наследия коренных малочисленных народов мира. И это вот пример того, что несмотря на суровый климат и, казалось бы, ситуацию, когда есть только северный завоз и всё очень непросто, но эта тема даже в таких условиях может очень развиваться", — рассказал Леонид Гилиптерман.

Эксперт обратил внимание, что уникальные продукты — от красной икры до оленины карибу — способны стать гастрономическими символами региона.

Подобные открытия, по его словам, возможны по всей стране. Во время проекта "Гастрономический лагерь" в Амурской области участники нашли цветок кроссандры, из которого готовят необычные блюда, а в Забайкальском крае используют мох как ингредиент высокой кухни.

"Ну конечно, нет никакого смысла приехать на Дальний Восток и идти там в ресторан итальянской кухни. Никакого смысла нет, даже если это очень неплохой ресторан. А вот найти на Камчатке ресторан, который себя позиционирует как ресторан тихоокеанской кухни — это здорово", — считает Леонид Гилиптерман.

По его мнению, именно аутентичная кухня создаёт эмоции, ради которых путешественники готовы отправляться даже на край света.

Полная запись разговора с Леонидом Гилиптерманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.