Сирена больше не парализует: белгородцы освоили навык, который работает быстрее страха

Клуб Главного Редактора

Жители Белгородской области учатся жить в новой реальности, где каждый сигнал тревоги — часть повседневности. О том, как регион приспособился к постоянной угрозе рассказал военный корреспондент, специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова в программе "Клуб главного редактора".

Спецкор, приехавшая из командировки в Белгород, сообщила, что многие горожане уже закончили курсы тактической медицины.

"То есть любой человек, который передвигается по городу, он умеет тебе как минимум наложить жгут в нужной ситуации. Люди поняли, что спасение утопающих — это дело рук самих утопающих", — сказала Дарья Асламова.

Она отметила, что в городе установлены бетонные укрытия с аптечками, однако характер угроз изменился.

"Раньше бетонное укрытие спасало, и сейчас до сих пор спасает от осколков. Сейчас дроны научились залетать в укрытие. Это полная смерть тогда", — говорит Дарья Асламова.

Детские сады и крупные магазины закрывают специальными сетками, чтобы снизить последствия ударов беспилотников. Основной целью атак остаётся энергетическая инфраструктура.

"Цель сейчас, всех бомбардировок, которые начались с 9 января и практически не прекращаются каждый день ракетных обстрелов Белгорода, — это обесточить Белгород, лишить его тепла, воды, света", — подчеркнула спецкор.

Полная запись разговора с Дарьей Асламовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
