Хотели лайков — получили бурю: скандалы с компаниями начинаются не с атаки конкурентов

Один неосторожный пост способен запустить волну негатива против целой компании, считает генеральный директор агентства "Интериум" Валерий Сидоренко. В эфире программы "Казачья правда" на Pravda. Ru эксперт рассказал, как отсутствие цифровой гигиены превращает мелкие ошибки в масштабные репутационные проблемы.

Сидоренко уверяет, что большинство громких скандалов вокруг бизнеса возникают вовсе не из-за тщательно спланированных атак.

"По моему опыту 90 процентов негативных волн — это заслуга исключительно штата компании, которая получила этот негатив. В общем, самих людей", — отметил Валерий Сидоренко.

Эксперт подчеркнул, что конкуренты и идеологические противники лишь подхватывают уже допущенные просчёты и усиливают их эффект.

"Потому что если не хочешь, чтобы про твоё предприятие говорили, что у тебя там в чанах для масла купаются люди, надо просто не купаться в чанах для масла. Ну, или хотя бы не выкладывать это в интернет", — считает Валерий Сидоренко.

Он обратил внимание, что проблема чаще всего кроется в непонимании последствий цифрового следа.

"90 процентов — это результат непонимания, что интернет помнит всё и такой цифровой гигиены, а если смотреть глубоко, то элементарной культуры и понимания, что репутация компании или структуры зависит от каждого", — подчеркнул Валерий Сидоренко.

По мнению эксперта, ошибки неизбежны, однако грамотная реакция руководства — признание проблемы, работа над ней и ответственность — способна даже укрепить доверие. А вот игнорирование негатива рискует превратить случайный эпизод в долгосрочный репутационный кризис.

Полная запись разговора с Валерием Сидоренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.