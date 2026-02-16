Россия ставит на тарелку больше, чем еду: самый холодный регион разогрел интерес гостей

Гастрономический туризм в России перестал быть экзотикой и стал частью региональной стратегии развития, заявил председатель Комитета по гастрономическому туризму РСТ, президент Международного эногастрономического центра и руководитель Центра гастродипломатии RANHIX Леонид Гелибтерман. В эфире программы "Турподход" на Pravda. Ru он рассказал, как направление прошло путь от сомнений до международного интереса и неожиданных успехов регионов.

Ещё семь-десять лет назад само понятие гастрономического туризма в России практически отсутствовало.

"И когда мы начинали это движение в России, первый международный форум, который прошёл в Великом Новгороде, он проходил со знаком вопроса — вообще нужен ли кому-то у нас в стране гастрономический туризм?" — отметил Леонид Гелибтерман.

Ситуация, по его оценке, изменилась кардинально. В стране сформировались подходы к развитию направления и появились успешные региональные практики.

Одним из главных мифов специалист назвал убеждение, что в России якобы нет интересной кухни и локальных продуктов.

"У нас с вами порядка 200 народов живёт в нашей стране, и у каждого есть своя кухня, и это я очень люблю этот термин — это такие вот жемчужины, которые соединяются в одно великолепное ожерелье которую мы называем российская кухня", — считает Леонид Гелибтерман.

Отдельное внимание эксперт уделил развитию гастротуризма в сложных климатических регионах. В пример он привёл Чукотку, где за последние годы активно продвигают фестиваль корюшки. Именно этот регион в прошлом году показал самый высокий прирост иностранных туристов среди субъектов Дальнего Востока.

Ключевым понятием эксперт назвал gastronomic tourism development, подчеркнув, что речь идёт уже не о перспективе, а о сформировавшемся настоящем, которое необходимо системно развивать.

Полная запись разговора с Леонидом Гелибтерманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.