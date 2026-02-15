Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня

Правда ТВ » Разговоры о религии

Отец Андрей (Сапунов) в день Сретения Господня рассказывает о духовном смысле праздника и о том, почему тема внутреннего мира сегодня звучит особенно остро.

Сретение, напоминает священник, — это прежде всего встреча человека с Богом. "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром", — этими словами праведный Симеон встретил Младенца Христа в храме. По словам отца Андрея, это не просто евангельский эпизод, а образ того, как человек обретает подлинный покой.

Священник напоминает, что Симеон долгие годы ждал исполнения пророчества о рождении Спасителя и, взяв Христа на руки, "прозрел — телесно и духовно". "Только встреча с Христом дала ему подлинный мир", — подчёркивает отец Андрей.

В передаче звучит мысль о том, что современный человек особенно остро ощущает отсутствие мира в душе. Информационный поток, соцсети, сравнение себя с другими, зависть и гнев "разрывают наши сердца". "Не найдя мира внутри себя, мы не можем найти его и в обществе", — отмечает отец Андрей.

Он подчёркивает, что ни одна система правления не способна сделать человека счастливым, если внутри него самого нет целостности.

"Проблема не во внешнем устройстве мира, а во внутреннем состоянии человека. Единственная опора — это внутренний мир, который не зависит от обстоятельств", — говорит священник.

Рассказывая о пути к такому состоянию, отец Андрей называет

  • смирение,
  • терпение
  • и принятие жизненных обстоятельств.

"Самое трудное — быть довольным тем, что у тебя есть", — отмечает он, добавляя, что гордыня лишает человека способности к благодарности.

Сретение, по его словам, — это встреча Ветхого и Нового Завета, "ветхого человека и нового". Это напоминание о примирении с самим собой и о личной ответственности за свой выбор.

"Мир начинается с нас", — звучит в эфире.

Завершая программу, отец Андрей обращается к зрителям с поздравлением и словами евангельского приветствия: "Мир вам".

Полную версию эфира читайте здесь.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.