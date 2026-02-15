Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Балтийский шторм бушует на словах: охота на российские танкеры может выйти Европе боком

Европе сложнее решиться на откровенное "пиратство" в Балтийском море, считает военный эксперт-политолог Пётр Колчин. О том, насколько реальны задержания российских танкеров странами НАТО, специалист рассказал в программе "Горячие точки" Дарьи Асламовой на Pravda. Ru.

По мнению эксперта, вопрос о политической воле прибалтийских стран и их союзников остаётся открытым, поскольку подобные шаги сопряжены с серьёзными рисками.

"Насколько политической воли прибалтийских стран хватит на задержание кораблей из России — вопрос хороший, потому что опять же это риски", — отметил Пётр Колчин.

Он подчеркнул, что подобные действия потребуют значительных ресурсов и координации, а также серьёзной логистической подготовки.

"Это огромные траты ресурсов на проведение таких операций, которые собирать по всему европейскому континенту. Тоже будет непросто организовывать всю эту логистику. Блокада — это сложная операция", — считает Пётр Колчин.

Эксперт добавил, что внутри самой Европы нет единства по поводу столь радикальных мер. По его мнению, европейские страны традиционно позиционируют себя как защитники международного права и потому не готовы легко переступать морские нормы.

"В целом, конечно, Европе сложнее даётся пиратство, потому что мы видим себя защитником международных прав и вот переступать эту… Эти нормы морские, конечно, сложнее", — сказал Пётр Колчин.

Таким образом, сценарий полномасштабной блокады российских танкеров, по оценке эксперта, остаётся скорее предметом политической риторики, чем практической реализации.

