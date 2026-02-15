НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова

Планы НАТО объявить "охоту" на так называемый теневой флот России могут стать новым витком давления, однако не гарантируют стратегического успеха, заявил военный эксперт-политолог Пётр Колчин. В эфире программы "Горячие точки" Дарьи Асламовой на Pravda. Ru он оценил вступление Финляндии и Швеции в альянс и риски для российской морской торговли.

Как считает эксперт, расширение Североатлантического альянса усилило его позиции на карте, но не изменило фундаментальный баланс.

"Фактическое включение, что Финляндии, что Швеции, конечно, повысило уровень эскалации, но не так серьёзно, как хотелось бы об этом говорить Североатлантическому альянсу", — отметил Пётр Колчин.

Он подчеркнул, что географическое усиление — это лишь один из факторов, и само по себе оно не блокирует возможности Москвы действовать в регионе. В качестве примера политолог привёл ситуацию в Чёрном море.

"Мы видим, что присутствие Альянса на Чёрном море не сильно мешает России проецировать свои интересы в регионе, потому что находятся каналы, находятся дипломатические форматы, на которых мы умудряемся отстаивать свои интересы", — сказал Пётр Колчин.

Особый резонанс вызвали заявления о возможных задержаниях нефтяных танкеров под "подозрительными" флагами. Колчин считает, что в этой истории важно различать позиции Вашингтона и европейских столиц.

"Я бы разделил общие погони за серым флотом на два направления. Есть американская флотилия, есть европейские попытки привязаться к этому тренду", — считает Пётр Колчин.

По его мнению, именно США формируют основной импульс давления, тогда как европейские страны стремятся показать свою готовность действовать в фарватере общей линии.

Полная запись разговора с Петром Колчиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.