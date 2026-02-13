Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру

Правда ТВ » Горячие точки

Балтийское море сегодня всё больше напоминает бочку с порохом, где достаточно одной искры для громкого международного скандала. Военный эксперт-политолог Пётр Колчин в программе "Горячие точки" Дарьи Асламовой на Pravda. Ru объяснил, чем обернутся заявления о захватах судов, и почему звучат слова о "государственном пиратстве".

По мнению эксперта, риторика вокруг возможных арестов судов выводит регион в новую, крайне опасную фазу.

"Мы живём в новый расцвет пиратства. Конечно, сама перспектива восстановления Эстонии как пиратской республики выглядит интересно. Ну, во всяком случае, они так заявляют", — сказал Пётр Колчин.

Политолог подчеркнул, что за громкими заявлениями стоят не только эмоции, но и политический расчёт. Однако самостоятельность стран Балтии в этом вопросе ограничена.

"Уверен, что в этом случае очень точечно идёт работа по определённым красным линиям. Эстония, конечно, очень громко кричит, но Эстония не может сделать ничего серьёзного без определённых санкций. В первую очередь санкций Берлина, Парижа и Брюсселя", — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на внутренние противоречия в Европе и изменение роли США.

"Европа пока сама не понимает реальностей, когда Соединённые Штаты не будут её прикрывать. Идти на какую-то серьёзную эскалацию в этих условиях будет очень рискованно", — считает Пётр Колчин.

Заявления о превращении Балтики во "внутреннее море НАТО" — это попытка продемонстрировать жёсткость, однако в условиях общей неопределённости такие шаги могут привести к непредсказуемым последствиям, резюмировал эксперт.

Полная запись разговора с Петром Колчиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Москва вырывает клыки вирусам из джунглей: одно условие гасит эпидемию ещё до разгона
Москва вырывает клыки вирусам из джунглей: одно условие гасит эпидемию ещё до разгона
Паводок ушёл, а почва задыхается: грядки могут остаться пустыми без этих срочных мер
Паводок ушёл, а почва задыхается: грядки могут остаться пустыми без этих срочных мер
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.