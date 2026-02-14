НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом

Укрепление Сувалкского коридора может обернуться созданием "огневых котлов", считает военный эксперт-политолог Пётр Колчин. В эфире программы "Горячие точки" Дарьи Асламовой на Pravda. Ru он оценил вероятность конфликта вокруг этого участка и военные возможности сторон в регионе.

По мнению эксперта, сам по себе сценарий военного столкновения вокруг Сувалкского коридора сегодня выглядит маловероятным. Он подчеркнул, что концентрация усилий на узком участке может оказаться просчётом.

"Возможности современных боевых действий, думаю, вполне себе могут позволить обходить вот подобные топорные укрепления", — считает политолог.

Колчин добавил, что ограниченная территория, напротив, повышает эффективность поражения целей.

"Поэтому укрепление Сувалкского коридора представляется несколько созданием себе собственных "огневых котлов", в которых контингенты могут "вариться" и нести огромные потери", — сказал Пётр Колчин.

Эксперт также обратил внимание на изменение характера современных конфликтов и роль высокоточного оружия и беспилотников, что, по его мнению, делает традиционные линии обороны менее эффективными.

Полная запись разговора с Петром Колчиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.