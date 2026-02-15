Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр

Забытые эпидемии могут напомнить о себе в самый неожиданный момент, если страна окажется без медицинского фильтра, считает председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв. В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказал, какие инфекционные риски он видит, и готова ли система здравоохранения к таким вызовам.

По словам профессора, опасные заболевания продолжают существовать, даже если о них почти не говорят.

"Чума может быть, почему нет? Она есть, она всё время есть, просто её очень так мало, что даже неинтересно её обсуждать. Поэтому очень много инфекций существует. Но если к нам хлынет поток непроверенных, совершенно не проверенных людей, да, то мы, конечно, можем огрести завоз определённых инфекций из этих южных стран", — отметил Павел Воробьёв.

Он подчеркнул, что полноценного обязательного медицинского контроля для всех приезжающих фактически нет. В качестве возможного решения специалист предложил простой цифровой фильтр.

"Это на любом смартфоне можно ответить там на 10-15 вопросов и понять, есть у вас вероятность того, что вы завезёте сюда или нет. Ну, никто пока на эту систему не посмотрел, хотя мне кажется, она очень была бы хорошим подспорьем, потому что анализы делать всем подряд — это немножко дороговато", — считает эксперт.

Говоря о защите от возможных инфекций, Воробьёв напомнил о базовых мерах профилактики.

"Мытьё рук — это самый доказанный эффективный способ. Маски не помогают, это тоже на сегодняшний день известно", — подчеркнул Павел Воробьёв.

Полная запись разговора с Павлом Воробьёвым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.