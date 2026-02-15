Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды

Весенний холод может обжечь цветущие сады не хуже огня, предупредила научный сотрудник кафедры агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ, доктор биологических наук Людмила Воронина. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила, как поддержать растения после температурного стресса и снизить потери урожая.

После резких перепадов температуры растениям необходима грамотная поддержка, особенно в период цветения плодовых культур.

"Ауксин — это прежде всего такой базальный фитогормон, который регулирует корневую систему, укрепляет растения. И данный фитогормон, в общем-то, стимулирует плодообразование", — сказала эксперт.

Она отметила, что такие меры особенно актуальны для плодовых деревьев, которые нередко страдают от повторных заморозков, напрямую влияющих на будущую продуктивность.

"Есть фитогормоны, которые регулируют деление клетки. Если растение пережило какой-то температурный стресс, тогда вот целесообразно использовать препараты, в которые входит уже другой фитогормон", — отметила Людмила Воронина.

Кроме того, специалист обратила внимание на препараты на основе брассиностероидов, применяемые для укрепления иммунной системы растений.

"Есть фитогормон брассиностероидного типа. И на его основе существует много биологически активных веществ, и он входит в ряд других препаратов, которые зарегистрированы и можно использовать", — считает специалист.

Полная запись разговора с Людмилой Ворониной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.