Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте

Разговоры о блокаде и войне за Сувалкский коридор могут обернуться стратегической ошибкой для НАТО, заявил военный эксперт-политолог Пётр Колчин. В программе "Горячие точки" Дарьи Асламовой на Pravda. Ru он оценил риски эскалации и возможные действия России в регионе.

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО в странах Балтии и Польше всё чаще звучат заявления о возможных сценариях давления на Россию, включая тему блокады Калининградской области.

"В реальности мы видим, что любые попытки как-то реально говорить о блокаде вызывают не только непонимание, но и осторожные комментарии со стороны других стран ЕС", — отметил Пётр Колчин.

По его мнению, даже крупнейшие европейские государства осознают, к чему может привести дальнейшее нагнетание.

"Уверен, что многие руководители даже на уровне Германии и Франции, несмотря на их русофобную позицию, понимают риск эскалации на этом уровне, и то, что Россия ответит довольно решительно на подобные провокации", — считает эксперт.

Отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы, политолог напомнил о военных возможностях в регионе.

"У нас есть, конечно Силы флота, которые могут обеспечивать наш доступ морской. К тому же нельзя забывать о в целом, военных возможностях наших в регионе", — сказал эксперт.

Пётр Колчин также коснулся ситуации вокруг Сувалкского коридора — узкого участка между Литвой и Польшей, разделяющего Калининградскую область и Белоруссию. В регионе уже ведётся активное строительство военной инфраструктуры, что вызывает обеспокоенность местных жителей. Однако, по мнению Колчина, чрезмерная концентрация сил на одном направлении может стать просчётом.

"Я считаю, что, конечно, в целом этот сценарий маловероятен, но именно на таком стратегическом уровне, конечно, растянуть эту оборону на какой-то крупный участок будет сложно на уровне Польши, и на уровне Литвы", — пояснил Пётр Колчин.

Эксперт подчеркнул, что громкие заявления о подготовке к возможному конфликту звучат всё чаще, однако реальное развитие такого сценария связано с серьёзными военными и политическими рисками для всего региона.

Полная запись разговора с Петром Колчиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.