Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет

Опасные инфекции могут распространяться незаметно и проявиться спустя годы, предупредил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он рассказал о возможных рисках завоза заболеваний, их скрытом течении и расхождениях со статистикой.

Учитывая масштабные миграционные процессы, нельзя исключать и эпидемиологический фактор.

"Вот проказа сейчас, она может двинуться к нам из южных стран вместе с мигрантами", — сказал Павел Воробьёв.

Он подчеркнул, что проказа — это бактериальная инфекция, которая продолжает существовать в ряде стран. Одной из главных особенностей заболевания специалист назвал длительный бессимптомный период, который осложняет контроль за распространением инфекции.

"Но как и туберкулёз, проказа имеет очень неприятную особенность, очень длинный период бессимптомного заболевания. 10—15 лет человек здоров как бы, но при этом выделяет возбудителя проказы и заразен", — считает Павел Воробьёв.

Кроме того, эксперт указал на возможный недоучёт инфекций. В пример он привёл корь, которая часто протекает как обычное респираторное заболевание и не всегда попадает в официальную статистику.

Говоря о холере, Воробьёв отметил, что её вспышки чаще связаны с качеством питьевой воды и санитарными условиями, а не только с завозом инфекции.

