Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом

Лёд способен "взломать" растение изнутри, запуская разрушительные процессы в его клетках, рассказала научный сотрудник кафедры агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ, доктор биологических наук Людмила Воронина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru она подробно объяснила, какие именно изменения происходят в тканях при длительном холоде, и почему оттепель может оказаться не менее опасной.

Так, при понижении температуры меняются физические свойства клетки и замедляется движение цитоплазмы.

"То есть растительная клетка становится более вязкой. И в случае более сильных заморозков может происходить и замораживание влаги в растительной клетке", — отметила Людмила Воронина.

Особенно серьёзные последствия возникают при затяжных заморозках.

"Кристаллы образуются не только в растительной клетке, но и внутри клетки, и при оттаивании процесс происходит как бы обратный: уже начинается оттаивание не межмембранных пространстве, а как бы самой в самих клетках. И может происходить при сильных заморозках даже денатурация белка, что, понятно, ведёт уже к гибели клетки", — сказала эксперт.

