Москва вырывает клыки вирусам из джунглей: одно условие гасит эпидемию ещё до разгона

Громкие разговоры о нашествии экзотических вирусов и смертельной угрозе COVID-19 оказались сильно преувеличены, заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он рассказал, почему поводов для паники в Москве и Подмосковье нет.

Эксперт заверил, что в последние годы в столичном регионе не фиксируется принципиально новых опасных инфекций.

"Ну вот сейчас два случая обезьяньей оспы вдруг вытащились откуда-то. А так, в принципе, новых инфекций нет", — сказал Павел Воробьёв.

Он подчеркнул, что большинство так называемых новых вирусов передаются от животных и не относятся к контагиозным респираторным инфекциям (заболевания, которые легко передаются от заражённого человека к ещё здоровым — прим. Pravda. Ru). В регионе отсутствуют природные условия для их массового распространения.

Профессор также напомнил, как менялась структура бактериальных заболеваний. В качестве примера он привёл ревматизм — осложнение стрептококковой инфекции, которое раньше встречалось значительно чаще.

Особое внимание эксперт уделил пандемии коронавируса, заявив, что считает реакцию на неё чрезмерной.

"Истерия с COVID. Ну, вы знаете мою позицию, что это абсолютно информационная война была, что заставили весь мир дрожать и кричать, какое страшное заболевание, а на самом деле ничего такого вот суперстрашного нет", — считает Павел Воробьёв.

Показатели летальности в его практике были сопоставимы с обычными вирусными инфекциями, а действия международных структур вызывают у него серьёзные вопросы.

Полная запись разговора с Павлом Воробьёвым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
