Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы

Правда ТВ » Точка зрения

Температурная встряска способна превратить хрупкую рассаду в крепкие и устойчивые растения, считает научный сотрудник кафедры агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ Людмила Воронина. О том, как правильно закаливать культуры и не навредить теплолюбивым видам, специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Закаливание рассады — важный этап подготовки к высадке, однако он требует понимания особенностей конкретных культур. Эксперт утверждает, что не все растения одинаково реагируют на понижение температуры.

"Если это, конечно, очень теплолюбивая рассада — баклажаны тепличные томаты или что-то южное — конечно, такую рассаду не стоит выносить на балкон или подвергать температурному стрессу уже в условиях её подготовки", — сказала Людмила Воронина.

Для других культур кратковременный холод может стать полезной тренировкой.

"Пусть краткосрочный, небольшой, но этот стресс, он позволяет растению уже адаптироваться к этим температурным условиям. И поэтому такая рассада будет себя чувствовать в условиях реальных стрессов уже более адаптированной и более устойчивой", — отметила Людмила Воронина.

Как подчеркнула специалист, более крепкая и адаптированная рассада в итоге демонстрирует лучшую продуктивность. Слабые растения хуже переносят весенние перепады температуры и могут дать менее высокий урожай.

Полная запись разговора с Людмилой Ворониной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
