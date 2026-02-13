Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Паводок ушёл, а почва задыхается: грядки могут остаться пустыми без этих срочных мер

Правда ТВ » Точка зрения

После паводков участок может буквально "задохнуться" без срочных мер, предупредила научный сотрудник кафедры агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ Людмила Воронина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснила, с каких шагов начинать восстановление почвы и почему промедление грозит потерей урожая.

Первоочередная задача дачника — убрать избыточную влагу с участка.

"То есть это какие-то мелиоративные канавки, мелиоративные траншеи, вот, и после отведения воды уже нужно приниматься за комплекс мер агрохимического или агротехнического характера", — сказала Людмила Воронина.

После схода воды почва, как правило, оказывается сильно уплотнённой. Это мешает нормальному воздухообмену и развитию корневой системы растений.

"То есть необходимо будет провести рыхление почвы, чтобы избавиться от уплотнения, которое была предварительно как бы создано вот этими вот паводковыми водами", — отметила эксперт.

Кроме того, во время паводков происходит смыв питательных веществ, что требует дополнительного внесения удобрений. При этом выбор конкретных удобрений зависит от того, какие культуры выращиваются на участке: плодовые, овощные, зерновые или плодово-ягодные.

Полная запись разговора с Людмилой Ворониной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Пхеньян разорвал старую карту Кореи: идею объединения вычеркнут одной жёсткой правкой
Пхеньян разорвал старую карту Кореи: идею объединения вычеркнут одной жёсткой правкой
Бомбили громко, а эффект — как хлопок дверью: Израиль не смог получить главный трофей
Бомбили громко, а эффект — как хлопок дверью: Израиль не смог получить главный трофей
Слова оказались громче ракет: тезис Ким Чен Ына разрезал полуостров по живому
Слова оказались громче ракет: тезис Ким Чен Ына разрезал полуостров по живому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.