Паводок ушёл, а почва задыхается: грядки могут остаться пустыми без этих срочных мер

После паводков участок может буквально "задохнуться" без срочных мер, предупредила научный сотрудник кафедры агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ Людмила Воронина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснила, с каких шагов начинать восстановление почвы и почему промедление грозит потерей урожая.

Первоочередная задача дачника — убрать избыточную влагу с участка.

"То есть это какие-то мелиоративные канавки, мелиоративные траншеи, вот, и после отведения воды уже нужно приниматься за комплекс мер агрохимического или агротехнического характера", — сказала Людмила Воронина.

После схода воды почва, как правило, оказывается сильно уплотнённой. Это мешает нормальному воздухообмену и развитию корневой системы растений.

"То есть необходимо будет провести рыхление почвы, чтобы избавиться от уплотнения, которое была предварительно как бы создано вот этими вот паводковыми водами", — отметила эксперт.

Кроме того, во время паводков происходит смыв питательных веществ, что требует дополнительного внесения удобрений. При этом выбор конкретных удобрений зависит от того, какие культуры выращиваются на участке: плодовые, овощные, зерновые или плодово-ягодные.

