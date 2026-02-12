Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах

В рядах арабской коалиции развернулась уже не холодная, а горячая война. Об этом заявила секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Политик считает, что раскол между саудовским и эмиратским влиянием на юге страны носит принципиальный характер.

"В рядах арабской коалиции и международного принятого правительства между Саудовским и Эмиратскими флангами, в общем-то, обнаружилась настоящая, настоящая война, да? Уже не холодная, а горячая. Абсолютный раскол между Саудовским и Эмиратским влиянием над Южным Йеменом", — сказала Дарья Митина.

Она напомнила, что ещё с 2016 года ОАЭ сделали ставку на поддержку политических сил Южного Йемена, опираясь с 2017 года на Южный переходный совет как на базу своего влияния. Если соглашение 2019 года предусматривало лишь ограниченное участие этой структуры во власти, то к 2022 году сложился определённый паритет между просаудовскими и проэмиратскими силами. Ситуация резко изменилась в конце декабря.

"30 декабря, вот перед Новым годом абсолютно, Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по двум кораблям, которые шли из Объединённых Арабских Эмиратов в Аль-Мукалу", — отметила Дарья Митина.

По её оценке, речь идёт о прямой военной агрессии, которая осталась без международной реакции.

"Глава международно-признанного правительства Йемена Рашад Аль-Алими аннулировал соглашение с Эмиратами вот под таким Саудовским давлением, да — соглашение, которое было заключено с Эмиратами о совместной обороне, и потребовал от Абу-Даби вывести из страны все военные силы и, собственно говоря, технический персонал", — считает Дарья Митина.

После этого началось контрнаступление, а лидер Южного переходного совета Аз-Зубейди покинул страну. Таким образом, Саудовской Аравии удалось одним ударом переломить ситуацию и изменить баланс сил, несмотря на прежние прогнозы о доминировании эмиратского влияния.

