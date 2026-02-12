Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию

Секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина считает, что в Сирии происходит чёткая афганизация. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она прокомментировала политические изменения в стране после крушения прежней власти и дала оценку новому режиму в Дамаске.

По мнению политика, события конца 2024 года привели к глубоким трансформациям сирийской государственности и дестабилизации ситуации внутри страны. Митина подчеркнула, что нынешняя система власти принципиально отличается от предыдущей.

"Нынешний политический режим Дамаска — это фактически террористический режим террористической группировки, которая пришла к власти. Кроме этого, наверное, мы можем вторую такую страну назвать — это Афганистан", — сказала Дарья Митина.

Она отметила, что действующие власти не контролируют всю территорию страны и их устойчивость вызывает сомнения. При этом сравнения нового руководства с прежним сирийским правительством, по её мнению, некорректны.

"Это были прямые президентские, прямые парламентские выборы, регулярные, абсолютно, проходящие в срок. На демократической основе, с плюрализмом партий, вот, со всеми, так сказать, демократическими процедурами", — считает Дарья Митина.

Эксперт убеждена, что нынешние процессы ведут к глубокой трансформации сирийской политической системы.

"Происходит совершенно чёткая афганизация Сирии. То есть Сирия потихоньку превращается в Афганистан", — отметила Дарья Митина.

Полная запись разговора с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.