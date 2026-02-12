Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию

Правда ТВ » Личное мнение

Секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина считает, что в Сирии происходит чёткая афганизация. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она прокомментировала политические изменения в стране после крушения прежней власти и дала оценку новому режиму в Дамаске.

По мнению политика, события конца 2024 года привели к глубоким трансформациям сирийской государственности и дестабилизации ситуации внутри страны. Митина подчеркнула, что нынешняя система власти принципиально отличается от предыдущей.

"Нынешний политический режим Дамаска — это фактически террористический режим террористической группировки, которая пришла к власти. Кроме этого, наверное, мы можем вторую такую страну назвать — это Афганистан", — сказала Дарья Митина.

Она отметила, что действующие власти не контролируют всю территорию страны и их устойчивость вызывает сомнения. При этом сравнения нового руководства с прежним сирийским правительством, по её мнению, некорректны.

"Это были прямые президентские, прямые парламентские выборы, регулярные, абсолютно, проходящие в срок. На демократической основе, с плюрализмом партий, вот, со всеми, так сказать, демократическими процедурами", — считает Дарья Митина.

Эксперт убеждена, что нынешние процессы ведут к глубокой трансформации сирийской политической системы.

"Происходит совершенно чёткая афганизация Сирии. То есть Сирия потихоньку превращается в Афганистан", — отметила Дарья Митина.

Полная запись разговора с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.