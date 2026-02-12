Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пхеньян разорвал старую карту Кореи: идею объединения вычеркнут одной жёсткой правкой

Правда ТВ » Личное мнение

Вся сфера межкорейских отношений теперь подлежит глобальной ревизии, заявила секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. О возможных изменениях в Конституции КНДР и военной стратегии страны она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru.

Как считает Дарья Митина, Пхеньян готов закрепить новый статус Южной Кореи не только в партийных документах, но и на конституционном уровне.

"Вся сфера межкорейских отношений теперь подлежит глобальной ревизии. И, скорее всего, грядущий съезд он закрепит и в Конституции КНДР. Не только в партийном уставе трудовой партии Кореи, но и в Конституции страны статус Южной Кореи как враждебного государства номер один, противника номер один", — сказала Дарья Митина.

Политик отметила, что переходный период, начавшийся в январе 2024 года, был необходим для внутренней адаптации страны к новой идеологической реальности.

"И понятие мирного объединения и так называемые «Три тысячи ли прекрасной земли» как символа Единой Кореи, они, видимо, теперь уйдут из партийного Устава и Конституции страны — если не безвозвратно, то по крайней мере на очень-очень долгое время. Отказ от любой идеи мирного объединения и переход к формату отношений двух суверенных воюющих стран — это действительно, можно сказать, революционное изменение", — считает Дарья Митина.

При этом, по её мнению, идеологический поворот не означает автоматического перехода к военному сценарию.

"Ведь идеологические изменения отнюдь не означают необходимости решать проблемы с Южной Кореей военным путём", — отметила Дарья Митина.

Политик также допустила корректировку военной стратегии КНДР. Если предыдущая пятилетка делала акцент на ядерном сдерживании, то теперь возможен упор на масштабное перевооружение обычных вооружённых сил с учётом современного боевого опыта.

Полная запись разговора с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.