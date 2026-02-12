Пхеньян разорвал старую карту Кореи: идею объединения вычеркнут одной жёсткой правкой

Вся сфера межкорейских отношений теперь подлежит глобальной ревизии, заявила секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. О возможных изменениях в Конституции КНДР и военной стратегии страны она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru.

Как считает Дарья Митина, Пхеньян готов закрепить новый статус Южной Кореи не только в партийных документах, но и на конституционном уровне.

"Вся сфера межкорейских отношений теперь подлежит глобальной ревизии. И, скорее всего, грядущий съезд он закрепит и в Конституции КНДР. Не только в партийном уставе трудовой партии Кореи, но и в Конституции страны статус Южной Кореи как враждебного государства номер один, противника номер один", — сказала Дарья Митина.

Политик отметила, что переходный период, начавшийся в январе 2024 года, был необходим для внутренней адаптации страны к новой идеологической реальности.

"И понятие мирного объединения и так называемые «Три тысячи ли прекрасной земли» как символа Единой Кореи, они, видимо, теперь уйдут из партийного Устава и Конституции страны — если не безвозвратно, то по крайней мере на очень-очень долгое время. Отказ от любой идеи мирного объединения и переход к формату отношений двух суверенных воюющих стран — это действительно, можно сказать, революционное изменение", — считает Дарья Митина.

При этом, по её мнению, идеологический поворот не означает автоматического перехода к военному сценарию.

"Ведь идеологические изменения отнюдь не означают необходимости решать проблемы с Южной Кореей военным путём", — отметила Дарья Митина.

Политик также допустила корректировку военной стратегии КНДР. Если предыдущая пятилетка делала акцент на ядерном сдерживании, то теперь возможен упор на масштабное перевооружение обычных вооружённых сил с учётом современного боевого опыта.

Полная запись разговора с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.