Бомбили громко, а эффект — как хлопок дверью: Израиль не смог получить главный трофей

Несмотря на масштабные бомбардировки, ни одна из политических целей Израиля не была достигнута, заявила секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В эфире программы "Личное мнение" на Pravda. Ru она прокомментировала итоги войны Израиля против Ирана и ситуацию на Ближнем Востоке.
По словам Дарьи Митиной, военные действия сопровождались громкими заявлениями о победах, однако стратегические задачи, поставленные Тель-Авивом, реализованы не были.
"Несмотря на масштабные бомбардировки того же самого Ирана, ни одна из политических целей войны Израилем достигнута не была. Режим в Тегеране не пал, более того, произошла его консолидация. Разрушение инфраструктуры ядерной программы не было фатальным", — сказала Дарья Митина.
Политик подчеркнула, что Тегеран, по её оценке, достаточно быстро восстанавливает утраченные возможности. Кроме того, она считает, что затяжное противостояние становится для Израиля серьёзным вызовом.
"Израиль очень чувствителен к человеческим жертвам внутри страны, да. И плюс ещё сложная, перманентно сложная политическая ситуация внутри страны... Это, конечно, делает Израиль неготовым к затяжному конфликту с крупными противниками. На самом деле тактика молниеносной атаки — это, в общем-то, то, что у Израиля получается очень хорошо", — отметила Дарья Митина.
Отдельное внимание она уделила расширению географии конфликта: ударам по объектам в Газе, Ливане, Сирии и Катаре, а также изменению международного фона вокруг Израиля. По мнению Митиной, поддержка со стороны европейских стран заметно сократилась, что становится для Тель-Авива неблагоприятным сигналом.
"То есть несколько стран продолжает в открытую называть Израиль своим союзником. Остальные европейские страны либо дистанцировались, либо полностью поменяли свою позицию. А это для Израиля очень, как говорится, неблагоприятный такой сигнал, очень неблагоприятный маркер", — считает Дарья Митина.
Эксперт также затронула ситуацию в Сирии, отметив, что крушение Сирийской Арабской Республики в конце 2024 года изменило баланс сил в регионе и поставило под вопрос дальнейшее развитие конфликта.
