Слова оказались громче ракет: тезис Ким Чен Ына разрезал полуостров по живому

Разрыв КНДР идеи объединения с Южной Кореей стал качественно новым этапом развития страны, считает секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О трансформации идеологии Пхеньяна она рассказала в программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

В 2024 году руководство КНДР официально отказалось от прежней стратегической установки на воссоединение Корейского полуострова.

"Мало кто заметил, что в январе в своих публичных выступлениях товарищ Ким Чен Ын провозгласил разрыв с этой идеей и, в общем-то, объявил Южную Корею не только отдельной страной, но и отдельной нацией, да?", — отметила Дарья Митина.

Она подчеркнула, что речь идёт не просто о корректировке курса, а о глубоком идеологическом переломе.

"То есть он объявил отказ не только от стратегии воссоединения двух стран, но и объявил о том, что южные корейцы — это, в общем-то, другие корейцы", — пояснила политик.

Символом перемен, по её словам, стал демонтаж в Пхеньяне арки, посвящённой будущему единству. Параллельно идея объединения постепенно изымается из учебников истории и общественных наук.

Отдельно эксперт остановилась на трансформации идеологии чучхе.

"Новая концепция, она подчёркивает, что КНДР больше не изолированное государство, больше не государство, оторванное от мира", — считает Дарья Митина.

По её оценке, Пхеньян переходит к стратегии самостоятельного участия в формирующемся многополярном мире и намерен сам формировать союзы, исходя из собственных интересов.

