Иран балансирует на лезвии санкций: один ход определит формат отношений с США

Правда ТВ » Личное мнение

Иран может опереться на союзников и сохранить свой ядерный потенциал, несмотря на санкции и угрозы США, считает секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О ситуации вокруг Ирана, протестах и перспективах его ядерной программы она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Внутренняя нестабильность в Иране во многом связана с социально-экономическими трудностями и активностью этнических меньшинств, заявила Дарья Митина.

"Это регионы с преимущественно курдским населением. Да, с населением белуджи, да, и отчасти даже азербайджанцами. Но тем не менее, азербайджанцы, наверное, чуть поменьше участвовали в громких протестах", — отметила политик.

Несмотря на внешнюю нормализацию ситуации, перед руководством страны стоят серьёзные задачи.

"Главные проблемы — это проблемы экономические, обуздание инфляции, обнищание населения, его поляризации, насыщения страны иностранной валютой, которое, в общем-то, было фактически заморожено из-за удушающего режима санкций", — сказала Дарья Митина.

По её мнению, Тегерану предстоит либо договариваться с Вашингтоном, либо усиливать курс на самостоятельность и поддержку союзников.

"Либо какая-то система договорённостей с Соединёнными Штатами как генераторами этих санкций, либо придётся окрепнуть и противостоять санкциям в режиме опоры действительно на собственные силы. И, конечно, на силы своих союзников", — считает Дарья Митина.

Отдельно политик остановилась на теме иранской ядерной программы и возможной эскалации. Она указала, что угрозы со стороны США сохраняются, а перспективы развития ситуации остаются неопределёнными.

Полная запись разговора с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
