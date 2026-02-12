Железный занавес стал медицинской маской: КНДР вышла из пандемии в другом весе

КНДР практически не пострадала от пандемии и санкционной блокады, заявила секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О развитии страны, её международных позициях и военном сотрудничестве с Россией она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru.

Как считает Дарья Митина, Северная Корея сумела избежать масштабного распространения коронавируса благодаря изоляции и жёсткому контролю.

"КНДР, как вы знаете, успешно и без каких-то заметных потерь, преодолела удушающую фактически всю планету пандемию. На самом деле, действительно, цифры заболеваемости коронавирусом в КНДР не превышал 10 человек", — сказала Дарья Митина.

Она подчеркнула, что случаи заражения были связаны с въездом из других стран и оперативно локализованы, а экономика, ориентированная на опору на собственные силы, показала устойчивость в условиях санкционной блокады и распада мировых логистических цепочек.

Отдельное внимание политик уделила укреплению международного статуса КНДР.

"Вот теперь можно сказать, что действительно КНДР стала мировой ядерной державой. Не только равноправным членом вот этого ядерного пула стран, но одним из лидеров этого пула", — считает Дарья Митина.

При этом военное сотрудничество с Россией закрепило за Пхеньяном роль значимого фактора в глобальном противостоянии, а предстоящий партийный съезд может оформить новые идеологические ориентиры страны.

