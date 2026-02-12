Собор трёх святителей отмечают 12 февраля: древний спор изменил Церковь навсегда

12 февраля Православная церковь отмечает Собор трёх святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. О смысле этого дня в программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ рассказал отец Андрей (Сапунов).

Священник напомнил, что общий праздник был установлен после споров в Константинополе в XI веке, когда верующие пытались определить, кто из трёх святителей "главнее" и чьё богословие точнее. По церковному преданию, сами святители явились одному праведнику и призвали не разделять их.

"Молитесь о нас как об одном целом. Не разделяйте нас на лучших и худших, потому что перед лицом Бога мы едины", — передал их слова отец Андрей.

После этого распри прекратились, а Церковь установила общий день памяти.

По словам священника, значение трёх святителей трудно переоценить: именно они во многом сформировали строй современного православного богослужения. Изначально существовала Литургия апостола Иакова, продолжительная и включавшая многочисленные чтения. Василий Великий и Иоанн Златоуст выделили из неё главное, сократив и придав службе стройную форму, сохранив при этом её духовную глубину.

"В литургии собрано всё, о чём человек обращается к Богу: молитвы за себя, за ближних, за Церковь, за города и страны, за духовную и светскую власть", — отметил отец Андрей.

Он подчеркнул, что в богослужении нет случайных слов и действий, и верующим важно стремиться понимать происходящее на службе, а не просто присутствовать.

Особое место в церковной традиции занимает и Григорий Богослов, которого связывают с формированием литургии Преждеосвящённых Даров — особого постового богослужения, совершаемого в период Великого поста.

Отец Андрей (Сапунов) также напомнил, что труды святителей посвящены не только богословским вопросам, но и повседневной жизни христианина. Иоанна Златоуста называли так за умение говорить о сложном "простым и ясным языком" — в его проповедях много наставлений о семье, терпении, любви и смирении.

"Каждому православному христианину полезно хотя бы прикоснуться к их наследию", — отметил отец Андрей, добавив, что в трудах трёх святителей можно найти ответы на вопросы о смысле жизни и предназначении человека.

В день праздника священник призвал верующих задуматься о собственной жизни и обратиться к трём святителям с молитвой — о здравии, разуме, терпении и помощи Божией.

