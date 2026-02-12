В Иране взрывы стихли — искры остались: война без победителя изменила форму

В войне трёх стран не оказалось ни одного однозначного победителя, заявила секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В эфире программы "Личное мнение" на Pravda. Ru она прокомментировала итоги конфликта и внутреннюю ситуацию в Иране.

По словам Дарьи Митиной, оценка итогов противостояния выглядит парадоксально.

"Во всех трёх случаях это и правильно, так сказать, небезосновательно и абсолютно неправильно. Да, с тем же успехом можно сказать, что все три страны потерпели сокрушительное поражение. Вот такой парадокс, да?" — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что при желании каждая сторона может объявить себя победителем, однако объективная картина иная.

"То есть каждая страна может назвать себя победителем и одновременно все три страны проиграли. Если действительно по гамбургскому счёту, то, наверное, не выиграл никто", — добавила Митина.

Говоря об Иране, она указала на устойчивость его политической системы даже в условиях давления и точечных ликвидаций представителей военного и научного руководства.

"Иранская политическая система оказалась прочной, и она под этими всевозможными вызовами устояла. Да? То есть устояла не просто самосохранилась, но и отвечала на военные удары", — пояснила Дарья Митина.

При этом, по её словам, война не сняла внутренних противоречий. Экономический кризис, идеологические разногласия и протестная активность, в том числе в регионах компактного проживания этнических меньшинств, сохраняются, однако не приобрели критического характера для государственности.

