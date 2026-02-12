Пхеньян берёт интернациональную ноту: съезд партии сместит образ изоляции КНДР

Девятый съезд Трудовой партии Кореи можно будет назвать "съездом победителей", считает секретарь Объединённой Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она прокомментировала предстоящий партийный форум в Пхеньяне и подвела итоги развития КНДР за последние годы.

Предстоящий форум станет важнейшим политическим событием для страны, отмечает Дарья Митина.

"В общем-то, по аналогии с советской историей этот съезд можно действительно будет назвать съездом победителей. Вот без малейшей доли иронии, абсолютно на полном серьёзе, действительно, это будет победоносный съезд", — подчеркнула Митина.

Она напомнила, что каждый партийный форум в КНДР становится рубежной точкой.

"Каждый съезд — это, в общем-то, событие эпохальное, потому что он, в общем-то, подводит некую итоговую черту под одним периодом развития страны и провозглашает другой период. В случае с КНДР каждый съезд — это не просто пустой ритуал, да, правящей партии. Это именно подведение итогов", — отметила эксперт.

Дарья Митина обратила внимание, что Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи объявило о проведении девятого съезда во второй половине февраля. По её мнению, с учётом динамичных процессов последних лет можно ожидать серьёзных изменений как в жизни партии, так и всей страны.

Эксперт подчеркнула, что лидер КНДР Ким Чен Ын ввёл практику регулярных съездов, увязав их с экономическими пятилетками. При этом на предыдущем съезде, по её словам, звучала жёсткая критика за невыполнение планов.

"В прошлом году товарищ Ким Чэннинг подверг просто разгромной критике тех нерадивых чиновников, которые завалили доверенные им участки работы. И, в общем-то, это звучало достаточно новаторски. То есть вот так резко и, в общем-то, так беспощадно, наверное, ещё никого не критиковали с высокой партийной трибуны", — сказала она.

Отдельное внимание Митина обратила на символические моменты предыдущего форума.

"Вместо обычного гимна трудовой партии Кореи, который, в общем-то, всегда полагался на подобных партийных форумах, играли Интернационал. И это знак очень добрый. Это знак того, что, во-первых, КНДР перестала мыслить себя как о стране изолированной, да? Это говорит о том, что она мыслит себя именно в контексте международного левого и коммунистического движения, и это, конечно, очень и очень воодушевляет", — заключила спикер.

