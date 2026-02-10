Киллеры охотятся не на самых влиятельных: жертву определяют по одной уязвимой детали

Исполнители заказных убийств выбирают жертву по принципу наименьшей защищённости, заявил подполковник ФСБ в отставке, президент Союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов. О возможных рисках и мерах безопасности он рассказал в эфире программы "Точка зрения".

Как подчеркнул Алексей Филатов, среди киллеров существует циничная формула: "нет цели, которая там недоступна, есть количество денег, за которое можно провести любое преступление".

Эксперт отметил, что выбор объекта зачастую определяется не его значимостью, а уровнем охраны.

"Выбирается не по значимости как бы… а всё-таки для хайпа", — пояснил он.

Если среди потенциальных целей есть человек без охраны, именно он становится наиболее уязвимым.

"Конечно, выберут без охранника… будут искать такое тонкое место", — подчеркнул Филатов, добавив, что злоумышленники действуют по пути наименьшего сопротивления.

Говоря о профилактике, он признал, что полностью исключить риски невозможно. Отдельно Филатов обратил внимание на сложность организации профессиональной защиты. Это не только проверка автомобиля, но и наружное наблюдение, контроль маршрутов и прилегающих зданий.

Даже при наличии нескольких уровней охраны гарантии абсолютной безопасности нет, подчеркнул эксперт. Прицельная атака способна свести на нет усилия десятков сотрудников охраны.

Полная запись разговора с Алексеем Филатовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.