Даже гибель крупных фигур в погонах — лишь фон: диверсии выбирают другую цель

Теракты против военных и публичных фигур направлены не на устранение "незаменимых" людей, а на создание паники и недоверия внутри системы, Таково мнение подполковника ФСБ в отставке, президента Союза офицеров группы "Альфа" Алексея Филатова, которое он озвучил в эфире программы "Точка зрения".

По словам Алексея Филатова, в силовых структурах нет фигур, от которых якобы "всё зависит".

"Вот поверьте мне, ни пропагандистов незаменимых, ни генералов незаменимых, их подпирает столько полковников. Нет таких, понимаете?" — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что подобные атаки — это "одна и та же работа" вне зависимости от того, направлены ли они против генералов, полковников или публичных спикеров. Главная задача — не военный результат, а психологический эффект.

"Здесь производится именно этот теракт, эта диверсия для того, чтобы посеять панику, неуверенность прежде всего в гражданском обществе", — заявил Филатов.

Он считает, что такие действия рассчитаны на то, чтобы люди чувствовали угрозу и начинали сомневаться в собственной безопасности. По его оценке, это делается "именно для хайпа", а не для изменения ситуации на линии специальной военной операции.

В ходе беседы также затронули версию о том, что диверсия могла быть направлена на срыв переговоров в Абу-Даби. Однако Филатов скептически отнёсся к такой трактовке.

"Я думаю, что когда эта диверсия начала готовиться, ещё никто не знал, что в Абу-Даби будут переговоры", — отметил он.

Особое внимание эксперт уделил вопросу отказа украинской стороны признавать причастность. По его словам, такая тактика способна посеять сомнения внутри самой системы.

"Вы не просто оглядываетесь там на Украину, а ещё думаете, что у вас есть враги как бы внутри вашей системы", — пояснил Филатов.

Он предположил, что чередование признаний и отказов может использоваться для усиления эффекта неопределённости и внутреннего недоверия.

Полная запись разговора с Алексеем Филатовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.