Экономике России выставили таймер: названа дата возможного коллапса

В конце этого года Россию может ожидать экономический коллапс, заявил генеральный директор Института Евразийского экономического Союза Владимир Лепехин. В эфире программы "Точка зрения" эксперт прокомментировал состояние экономики и необходимость суверенизации страны.

Эксперт отметил, что разговоры о развитии реального сектора пока не привели к системным изменениям.

"Три года назад заявили, что реальный сектор нужно развивать. Где реальный сектор?" — задался вопросом Лепехин.

Он убеждён, что стране необходима программа суверенизации, формирование полноценного государственного сектора и создание собственных государственных банков.

Говоря о процессах на постсоветском пространстве, Лепехин связал обсуждаемую "архаизацию" с деградацией институтов.

"Вывод простой: в конце конце этого года будет экономический коллапс в России", — резюмировал Лепехин.

