Фамилии превращаются в мишени: как противник выстраивает диверсии против России

Наш противник ведёт планомерную диверсионную работу и не скрывает своих целей, заявил подполковник ФСБ в отставке, президент Союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов. В эфире программы "Точка зрения" он рассказал о схемах подготовки терактов и методах вербовки исполнителей. Речь идёт о системной деятельности, направленной против российских объектов и конкретных лиц.

"Идёт планомерная работа, и, мне кажется, никто в тайне эту работу не держит. Наш противник, в общем-то, ведёт диверсионную работу", — отметил Филатов.

Эксперт подчеркнул, что подобные действия фиксируются и на новых территориях, где, по его словам, совершаются покушения на представителей власти.

"И такая планомерная работа идёт, и я думаю, есть списки, и более того, в общем-то, никто секрет из этих списков не делает", — сказал он.

Филатов также обратил внимание на то, что многие российские военные и государственные деятели находятся под санкциями и в различных базах данных. Отдельно он описал одну из типичных схем — с въездом исполнителя из-за рубежа.

"Разведчик, киллер приезжает с сопредельных территорий… подготовленные, в общем-то, украинскими спецслужбами", — рассказал Филатов.

По его словам, используются и механизмы вербовки внутри страны.

"Бывают схемы, когда находят людей на территории России для того, чтобы провести теракт", — отметил он.

Иногда, добавил эксперт, роли между участниками распределяются. При этом в подобных схемах задействуются люди разного возраста и социального положения.

Полная запись разговора с Алексеем Филатовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
