Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россия стала невидимкой в СНГ: осознанная пауза или стратегический сбой

Правда ТВ

В России сложилось "административно-силовое самодержавие", при котором базовый мотив правящего класса — "ничего не менять", заявил генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. О проблемах стратегии развития и внешней политики эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения".

Владимир Лепехин отмечает, что после распада СССР прежняя система была разрушена, однако новая идеология так и не появилась.

"Отвергли идеологию. Новой идеологии не создали. Создали формальную политическую систему, которую все принимают за реальность", — сказал он.

Эксперт считает, что реальная модель управления в стране отличается от декларируемой.

"На самом деле в России сложилось административно-силовое самодержавие. На все полномочия стянуты наверх", — подчеркнул Лепехин.

По его мнению, ключевая мотивация правящего класса — сохранение существующего положения.

"Базовый мотив — ничего не менять. Потому что взята колоссальная собственность", — заявил он.

Говоря о внешней политике, эксперт обратил внимание на отсутствие системной политической работы за рубежом.

"В политическом смысле её не видно", — сказал Лепехин, имея в виду Россию на постсоветском пространстве.

Он добавил, что административные методы не работают за пределами страны, а другие государства СНГ активно выстраивают собственные векторы развития — от сотрудничества с Турцией до интеграции с Китаем в сфере технологий.

Полная запись разговора с Владимиром Лепехиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.