Россия стала невидимкой в СНГ: осознанная пауза или стратегический сбой

В России сложилось "административно-силовое самодержавие", при котором базовый мотив правящего класса — "ничего не менять", заявил генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. О проблемах стратегии развития и внешней политики эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения".

Владимир Лепехин отмечает, что после распада СССР прежняя система была разрушена, однако новая идеология так и не появилась.

"Отвергли идеологию. Новой идеологии не создали. Создали формальную политическую систему, которую все принимают за реальность", — сказал он.

Эксперт считает, что реальная модель управления в стране отличается от декларируемой.

"На самом деле в России сложилось административно-силовое самодержавие. На все полномочия стянуты наверх", — подчеркнул Лепехин.

По его мнению, ключевая мотивация правящего класса — сохранение существующего положения.

"Базовый мотив — ничего не менять. Потому что взята колоссальная собственность", — заявил он.

Говоря о внешней политике, эксперт обратил внимание на отсутствие системной политической работы за рубежом.

"В политическом смысле её не видно", — сказал Лепехин, имея в виду Россию на постсоветском пространстве.

Он добавил, что административные методы не работают за пределами страны, а другие государства СНГ активно выстраивают собственные векторы развития — от сотрудничества с Турцией до интеграции с Китаем в сфере технологий.

