Главная интрига Олимпиады — не только медали: момент, когда вернётся российский флаг

Решение о возвращении флага и гимна российским спортсменам теоретически может быть принято прямо во время Олимпийских игр, заявила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова. О возможных шагах МОК и перспективах восстановления статуса она рассказала в эфире программы "Точка зрения".

По мнению Светланы Журовой, международным спортивным организациям в итоге придётся вернуться к принципам Олимпийской хартии и унифицировать подход к допуску спортсменов.

"Я думаю, что сейчас они должны всё-таки унифицировать, обратно вернуться, как это было в Олимпийской Хартии", — отметила она, добавив, что процесс уже начался с юниоров.

Парламентарий подчеркнула, что международные структуры не готовы публично признавать возможные ошибки. При этом она допустила, что допуск с государственной символикой может стать негласным шагом навстречу.

"Будут считать своим извинением, что вот они стараются сейчас в кратчайшие сроки всё-таки допустить с флагом и гимном нашим спортсменам", — пояснила депутат.

Журова напомнила, что подобные решения могут приниматься даже по ходу Олимпиады. В качестве примера она привела ситуацию с Индией на играх 2014 года в Сочи, когда статус национальной команды был восстановлен уже после начала соревнований.

Отдельно Журова обратила внимание на ситуацию с Латвией, где ограничения на совместные выступления с россиянами и белорусами, по её словам, не повлекли санкций со стороны международных структур.

Полная запись разговора со Светланой Журовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.