Лёд большого спорта не ждёт: российским конькобежцам грозит холодная расплата временем

Отстранение от международных стартов может отбросить российских конькобежцев на несколько лет назад, заявила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова. В эфире программы "Точка зрения" она прокомментировала ситуацию с допуском российских спортсменов и последствия для сборной.

Как отмечает Светлана Журова, нынешнее положение российских спортсменов во многом напоминает времена холодной войны, когда выезды за рубеж были ограничены, а участие в международных стартах — редкостью. Однако, подчеркнула она, сегодняшние условия принципиально отличаются от советского периода.

"И сейчас получается, что, в принципе, если ты не участвуешь в международных соревнованиях, то очень тяжело потом на этот уровень подняться, потому что многое очень поменялось", — отметила Журова.

Она пояснила, что в ряде видов спорта постоянное участие в турнирах — необходимое условие для сохранения конкурентоспособности. Спортсменам важно знать соперников, чувствовать уровень борьбы и регулярно подтверждать свои позиции.

Особенно остро проблема стоит в конькобежном спорте.

"Дело в том, что когда ты не участвует команда хотя бы один год в составе, который у неё был на предыдущих чемпионатах мира, ну, например, команда максимально представлена четырьмя человеками. Если она на следующий чемпионат по каким-то причинам не едет, то через год у команды остаётся одно место. Не четыре, которые она завоёвывала, а уже одно", — объяснила спикер.

Даже если российские спортсмены вернутся на международную арену с флагом и гимном, страна сможет заявить только одного участника вместо прежних четырёх. На восстановление прежних позиций уйдёт минимум три года.

"И поэтому нам нужно три года для того, чтобы вернуться к тому, что было до отстранения. Но это не во всех, конечно, так видах спорта, но в нашем это принципиально. А мы можем за это время потерять целое поколение", — подчеркнула Журова.

Она добавила, что участие в международных соревнованиях напрямую влияет на статус спортсменов, финансирование и зарплаты. В условиях сокращения квот конкуренция за единственное место в сборной неизбежно возрастёт.

