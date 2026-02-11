Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Олимпиаду включают фоном: важный пробел игр может пройти мимо миллионов

Массовый зритель Олимпиады зачастую не анализирует состав участников и может не замечать отсутствия российских спортсменов, заявила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова. В эфире программы "Точка зрения" она прокомментировала интерес аудитории к играм и влияние спонсоров на международный спорт.

По мнению Светланы Журовой, специалисты понимают, что в условиях ограничений на турнирах выступают не все сильнейшие, однако широкая аудитория чаще всего просто включает трансляцию и смотрит соревнования.

"Может быть, вот масштабно, когда люди смотрят просто Олимпиаду, они зачастую не отслеживают, что нет россиян. Они просто смотрят соревнования — просто включили и смотрят", — отметила она.

Журова подчеркнула, что в России многие зрители следили за Олимпиадой прежде всего из-за участия отечественных спортсменов. По её мнению, если россиян нет, часть аудитории теряет интерес к трансляциям.

Комментируя роль бизнеса, Журова заявила, что давление может распространяться и на спонсоров.

"Есть момент, что на спонсоров тоже давят, и всё зависит от того, насколько спонсор независим", — сказала она.

В пример она привела НХЛ и теннис, где сильные федерации при поддержке партнеров способны отстаивать принцип участия сильнейших спортсменов вне политической повестки.

Полная запись разговора со Светланой Журовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
