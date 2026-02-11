Олимпиаду включают фоном: важный пробел игр может пройти мимо миллионов

Массовый зритель Олимпиады зачастую не анализирует состав участников и может не замечать отсутствия российских спортсменов, заявила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова. В эфире программы "Точка зрения" она прокомментировала интерес аудитории к играм и влияние спонсоров на международный спорт.

По мнению Светланы Журовой, специалисты понимают, что в условиях ограничений на турнирах выступают не все сильнейшие, однако широкая аудитория чаще всего просто включает трансляцию и смотрит соревнования.

"Может быть, вот масштабно, когда люди смотрят просто Олимпиаду, они зачастую не отслеживают, что нет россиян. Они просто смотрят соревнования — просто включили и смотрят", — отметила она.

Журова подчеркнула, что в России многие зрители следили за Олимпиадой прежде всего из-за участия отечественных спортсменов. По её мнению, если россиян нет, часть аудитории теряет интерес к трансляциям.

Комментируя роль бизнеса, Журова заявила, что давление может распространяться и на спонсоров.

"Есть момент, что на спонсоров тоже давят, и всё зависит от того, насколько спонсор независим", — сказала она.

В пример она привела НХЛ и теннис, где сильные федерации при поддержке партнеров способны отстаивать принцип участия сильнейших спортсменов вне политической повестки.

Полная запись разговора со Светланой Журовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.