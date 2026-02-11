Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лёгкая атлетика

Олимпийские перспективы сужаются: пауза в лёгкой атлетике бьёт по будущему

Олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила надежду на возвращение российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. Она рассказала в эфире программы "Точка зрения", что российским спортивным структурам необходимо продолжать взаимодействие с международными федерациями по зимним видам спорта.

"Я уже думаю, что к летней нас должны допустить", — сказала Журова, отвечая на вопрос о перспективах участия в Олимпиаде.

Комментируя ситуацию в фигурном катании, она отметила, что во многих сборных выступают спортсмены с российскими корнями, что подчёркивает влияние отечественной школы.

Отдельное внимание Журова уделила лёгкой атлетике — именно с этого вида спорта начались основные проблемы и ограничения для российской сборной. Многолетнее отсутствие полноценного участия в международных соревнованиях негативно сказывается на развитии дисциплины: снижается мотивация у детей, а родители всё чаще выбирают для них другие направления, где сохраняются перспективы выступлений на крупных турнирах.

"Если мы вернёмся, этому виду спорта надо будет уделять очень серьёзное внимание и поддержку", — добавила депутат.

