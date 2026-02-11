Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью

В Казахстане обсуждаются поправки в Конституцию, которые затрагивают структуру высших органов власти и порядок принятия решений. О том, какие цели преследуют эти изменения и приведут ли они к реальной трансформации политической системы, рассказал генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин в эфире программы "Точка зрения".

По его мнению, формальные корректировки не означают смены самой модели управления. Лепехин напомнил, что при Нурсултане Назарбаеве в стране была проведена экономическая модернизация, однако политическая система выстраивалась под конкретную конфигурацию власти и преемственность внутри элиты. Касым-Жомарт Токаев, по мнению эксперта, сумел адаптировать её под собственную команду.

"Если раньше систему называли суперпрезидентской, то теперь её обозначают как президентскую. Но по сути она остаётся прежней", — отметил Лепехин.

Эксперт выделил три основные причины внесения поправок. Первая — упрощение механизма принятия решений, в том числе за счёт переформатирования парламентской структуры.

"Компактный парламент удобнее с точки зрения управляемости. При этом реальные полномочия существенно не расширяются", — пояснил он.

Второй фактор — вопрос президентского срока. Несмотря на заявления Токаева о намерении не баллотироваться после 2029 года, политическая практика, по словам Лепехина, допускает различные сценарии.

"При наличии лояльного парламента всегда остаётся возможность изменить позицию — например, под предлогом необходимости стабильности", — считает эксперт.

Третьей причиной он назвал необходимость демонстрации политического развития. Изменения в структуре институтов позволяют показать движение к реформам, даже если ключевые механизмы принятия решений остаются неизменными.

Лепехин также подчеркнул, что реальные центры влияния, как и в ряде других постсоветских стран, находятся в узком круге ближайшего окружения, тогда как формальные институты во многом выполняют представительскую функцию.

Отдельно он отметил внешнеполитический аспект, указав на стремление продемонстрировать ориентацию на западный вектор, в том числе через консультации с международными структурами.

"Это во многом символический шаг", — заключил эксперт.

