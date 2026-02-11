Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований стало частью политического давления на Россию, считает олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. О том, как решения Международного олимпийского комитета связаны с политической повесткой и почему спортсмены оказались в нейтральном статусе, она рассказала в эфире программы "Точка зрения".

Отправной точкой для последующих ограничений, по её мнению, стал период после присоединения Крыма.

"Крым тогда явился стартовым механизмом для того, чтобы уже политическое давление на нас оказывать через допинговые скандалы", — отметила Журова.

Она подчеркнула, что изначально санкции были связаны с допингом, однако позже в повестке появились и политические причины — специальная военная операция и принятие в состав России новых территорий.

Журова обратила внимание, что одним из ключевых факторов стало приостановление членства Олимпийского комитета России в МОК. По её словам, формально речь шла не о лишении, а о временной приостановке статуса, что автоматически повлекло допуск спортсменов в нейтральном формате.

По мнению депутата, в ситуации с отстранением присутствует элемент недобросовестной конкуренции — стремление "убрать сильного соперника и завоевать те медали, которые не достались русским".

Комментируя многочисленные протесты в адрес российских атлетов, Журова заявила, что международным структурам приходится реагировать даже на формальные поводы, вплоть до активности спортсменов в социальных сетях. Это, по её словам, создаёт дополнительную нагрузку на спортивные организации.

Она также отметила, что в условиях других международных конфликтов всё чаще звучат вопросы о единых стандартах применения санкций.

Журова подчеркнула, что если кому-то что-то не нравится, то неясно, почему из-за этого должны страдать спортсмены, и указала, что перенос политических противоречий в спортивную сферу подрывает сам принцип международных соревнований.

"Это уже не про спорт. Это уже абсолютно сведение счётов кого-то с кем-то за счёт спорта. Почему мировой спорт должен от этого страдать?" — заключила парламентарий.

Скоро смотрите и читайте полную версию интервью на Правда ТВ