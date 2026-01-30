Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам

Фото: State Historical Museum by Кольман Восстание на Сенатской площади

Постоянная реакция на западные заявления в исторической сфере заранее ставит Россию в проигрышное положение, считает историк, педагог Евгений Спицын. О том, почему история Второй мировой войны стала инструментом современной информационной борьбы, он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Спицын отметил, что история давно используется как средство политического давления, а попытки отвечать на каждый внешний выпад лишь усиливают чужую повестку. По его словам, фальсификация исторических фактов всегда сопровождала крупные политические процессы и служила текущим интересам власти.

"История всегда была объектом и субъектом большой политики. Всегда фальсифицировали историю в угоду политической конъюнктуре. Наша главная ошибка заключается в том, что мы играем по чужим правилам. Какой-нибудь придурок на Западе что-нибудь брякнет, и мы тут же начинаем реагировать на это", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что подобная модель поведения неизбежно ведет к оправданиям и потере инициативы в информационной войне. По мнению историка, в такой ситуации Россия изначально оказывается в роли догоняющей стороны и фактически работает на популяризацию чужих тезисов.

"Мы оправдываться начинаем, поэтому заведомо в этой информационной войне становимся проигравшей стороной. Нам вообще не надо реагировать на их выходки. Мы должны сами определять параметры информационной войны", — заявил Спицын.

Эксперт считает, что эффективной альтернативой может стать наступательная информационная политика, при которой именно Россия задает рамки обсуждения. В качестве примера он привел опыт советского Информбюро во время войны, когда позиция государства системно доносилась до внешней аудитории и в итоге попадала в мировые СМИ.

