ОСАГО перестало быть одинаковым: страхование впервые жестко привязали к регионам

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

Стоимость полиса ОСАГО в ряде регионов выросла из-за высокой аварийности и страхового мошенничества, а не из-за общего подорожания страхования, отметил директор по методологии страхования Российского Союза автостраховщиков Евгений Васильев. О причинах изменения тарифов и новой логике расчета он рассказал в эфире Pravda. Ru.

Васильев пояснил, что регулятор впервые жестко привязал цену полиса ОСАГО к реальным рискам конкретных регионов. По его словам, расширение тарифного коридора позволило уйти от прежней модели, при которой убыточные субъекты фактически оплачивались за счет остальных территорий страны.

"Был точечно увеличен очень сильно в некоторых субъектах коэффициент территорий до двух раз. Это вызвано тем, что в этих субъектах выплаты по ОСАГО значительно превышают сборы, которые в этих субъектах собираются. Получается ситуация, когда другие субъекты вынуждены субсидировать ОСАГО в этих субъектах. Банк России первый раз пошел на такой шаг, что повысил достаточно значимо коэффициенты территорий", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что в целом по стране средняя премия по ОСАГО продолжает снижаться, а рост цен носит локальный характер. Существенную роль в убыточности отдельных регионов играют как высокая вероятность ДТП, так и активность страховых посредников, которые зарабатывают на раскручивании убытков после аварий.

Полная запись разговора с Евгением Васильевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.