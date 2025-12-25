Без внешнего блеска и громких слов: чем святитель Спиридон оказался близок русскому человеку

Святитель Спиридон важен не как далекий церковный образ, а как живой пример честной и цельной жизни, рассказал отец Андрей (Сапунов). О празднике святителя Спиридона Триммифунтского, его пути и значении для России он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Сященнослужитель обратил внимание, что почитание святителя Спиридона в России связано не только с чудесами, но и с его удивительно простым и понятным жизненным выбором. По словам Сапунова, этот святой особенно близок людям именно тем, что не стремился казаться кем-то большим, а жил так, как считал правильным, служа Богу и окружающим.

"Святой, которого очень сильно празднуют и воспоминают в земле русской, хотя он родился на Кипре в середине 3 века, зовут его Спиридон Триммифунскии Чудотворец. Он был человеком достаточно простым, вообще он был пастухом. Он решил, что он будет служить Богу и людям, помогать любым способом, каким только можно. Он был справедлив и достаточно строг со многими людьми", — рассказал отец Андрей.

Священник подчеркнул, что пример святителя Спиридона звучит современно и сегодня, потому что касается внутреннего выбора человека и честного отношения к себе. Он отметил, что подлинная духовная работа начинается не с внешних атрибутов, а с внутреннего изменения и отказа от желания производить впечатление.

Полная запись рассказа отца Андрея (Сапунова) доступна по ссылке.