Новогоднее перемирие тает ещё до снегопада: Россия и Украина входят в зиму без паузы на передышку

Новогоднего перемирия с Украиной ожидать не стоит: в Москве подчёркивают, что обсуждений по этому вопросу не ведётся. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас в центре внимания — совершенно иные процессы. В Кремле напоминают, что краткая пауза в боевых действиях лишь даст Западу возможность нарастить поставки вооружений Киеву и перегруппировать силы ВСУ, что в итоге приведёт к новому витку противостояния.

Ситуацию Pravda. Ru прокомментировал военный эксперт Александр Михайлов. По его словам, Киев, вероятно, попытается инициировать перемирие, поскольку положение украинской армии становится критическим. Однако России, считает эксперт, остановка боевых действий не принесёт пользы.

"Наши подразделения ежедневно продвигаются вперёд и берут под контроль новые населённые пункты. В армии нет праздников и выходных — тем более на передовой", — отмечает он.

Дополнительную интригу вносит пятичасовая встреча Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря. Несмотря на продуктивный характер беседы, принципиального компромисса по будущим параметрам мирного соглашения достичь не удалось. Американские представители отправились в Европу для передачи позиции Москвы президенту Украины, и этот дипломатический трек ещё может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Подробнее — в видеосюжете Pravda. Ru.