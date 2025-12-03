Схема Долиной набирает обороты: арендаторы столкнулись с хозяйкой, которая внезапно вернулась жить

В Калининграде разгорелся скандал вокруг необычной ситуации с арендой жилья: пожилая хозяйка, сдав квартиру, через два месяца вернулась к арендаторам и… просто заселилась вместе с ними, заявив, что имеет на это полное право. Как сообщает Baza, женщина открыла дверь своим ключом, легла спать, а после попыток выселить её - отказалась уходить и вела себя агрессивно. Риелтор, оплатившая хозяйке долги и заключившая договор с жильцами, не смогла урегулировать конфликт: договор аренды пришлось расторгнуть, залог вернуть, а арендаторам — срочно искать новое жильё.

Ситуацию Pravda. Ru прокомментировал основатель и почётный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. По его словам, ключевая ошибка — недостаточная проверка намерений собственника.

"Нужно убедиться, что у человека есть где жить, если он сдаёт квартиру, — подчёркивает эксперт. — Желательно составить опись, зафиксировать передачу ключей и чётко прописать условия. В такой ситуации судебные разбирательства, хотя и возможны, не решат проблему быстро, а затраты могут оказаться сопоставимы с потерями. Если договориться нельзя — фиксировать нарушение, расторгать договор и взыскивать деньги в суде", — сказал он.

Апрелев также отметил, что тщательная проработка договора найма позволяет заранее исключить множество рисков — от условий досрочного расторжения до обязанностей по ремонту и возможным протечкам.

По словам специалистов рынка, такие случаи усиливают осторожность арендаторов, особенно на фоне обсуждаемой в сети "схемы Долиной" — когда пожилые владельцы внезапно возвращаются в сдаваемое жильё. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют проверять собственника, фиксировать все договорённости письменно, сохранять доказательства оплаты и при необходимости привлекать риелтора, который способен юридически грамотно адаптировать договор под конкретную ситуацию.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.