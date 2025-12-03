Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

НАТО играет в опасную игру: почему уверенность Альянса тает перед российским ядерным порогом

Европейские и натовские структуры продолжают усиливать риторику о невозможности военной победы России над Североатлантическим альянсом. Анонимный источник НАТО заявил, что у Москвы "нет достаточного количества войск или возможностей", чтобы одержать верх в гипотетическом конфликте, и подчеркнул решимость стран блока задействовать пятую статью в случае нападения на одного из членов альянса. Эти заявления стали ответом на слова Владимира Путина о том, как может развиваться ситуация, если Европа решится на агрессию против России.

Как отметил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт, герой России Рустем Клупов, рассуждения о военном преимуществе НАТО не отменяют ключевого фактора — российской ядерной доктрины.

"В случае определённых условий по перечню доктрины Россия готова применить ядерное оружие — и тактическое, и стратегическое. Оно находится в постоянной боевой готовности. Поэтому говорить можно много, но не каждый решится осуществить агрессию против России", — подчеркнул собеседник редакции.

Кроме того, в России продолжается развитие стратегических вооружений: на боевое дежурство ставятся гиперзвуковые ракеты и новые носители ядерного оружия, включая "Сармат", "Орешник", "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон". По мнению экспертов, именно эти обстоятельства делают заявления западных анонимных источников осторожными, а их уверенность — скорее элементом информационной риторики, чем отражением реального баланса сил.

Подробнее — в видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
